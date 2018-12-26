ترامب وعقيلته في العراق بزيارة مفاجئة

قال البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا تفقدا القوات الأميركية في العراق بمناسبة أعياد الميلاد، في أول زيارة إلى العراق منذ توليه الرئاسة قبل نحو سنتين.

ووصل ترامب إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق برفقة سيدة أميركا الأولى ومجموعة صغيرة من المساعدين ووكلاء الخدمات السرية، ومجموعة من الصحافيين، ومن المقرر أن تستغرق الزيارة ثلاث ساعات فقط.

وتأتي زيارة ترامب للعراق بعد أيام من إعلانه سحب القوات الأميركية من سوريا، في قرار أثار ردود فعل متباينة في الولايات المتحدة وخارجها.