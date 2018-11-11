ترامب وقادة العالم يحيون مئوية الحرب العالمية الأولى

سار زعماء نحو 70 دولة الأحد جنبا إلى جنب في جادة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس لإحياء الذكرى المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى في مراسم تخللها هطول أمطار غزيرة.

ومن بين الحضور الرئيس دونالد ترامب ونظرائه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والعاهل المغربي محمد السادس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وبعدما استقبلهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وصل عشرات القادة نحو الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش إلى قوس النصر الذي يشرف على جادة الشانزيليزيه الشهيرة والذي أقيم تحته قبر الجندي المجهول وشعلة لا تنطفئ للتذكير بالحرب التي أودت بحياة 18 مليون شخص.

وتم نشر نحو عشرة آلاف عنصر أمن لتأمين الحفل. وتعود المرة الأخيرة التي استقبلت فيها باريس هذا العدد من القادة إلى 11 كانون الثاني/يناير 2015 بعد اعتداءين لمتشددين في باريس.

وبعد مراسم عسكرية، سيتجمع الحشد تحت قوس النصر حيث أعد مكان مغطى بينما تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار.

ومع انتهاء المراسم، سيعود القادة مجددا إلى القصر الرئاسي لمأدبة غداء قبل أن يتوجه بعضهم إلى منتدى باريس للسلام بعد الظهر.