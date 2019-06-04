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ترامب وماي.. اتفاق على منع إيران من السلاح النووي

الرئيس دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

قال الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن "إننا هزمنا خلافة داعش في سوريا والعراق بشكل مطلق".

وأشاد الطرفان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتابع الرئيس الأميركي إن البلدين سيوقعان عقودا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقوم ترامب منذ الثلاثاء بزيارة دولة إلى بريطانيا تستغرق ثلاثة أيام التقى فيها بالملكة إليزابيث الثانية.

من جانبها قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن العلاقات ستكون مميزة مع الولايات المتحدة بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ماي أهمية التعاون بين واشنطن ولندن لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

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