ترامب وميلانيا يهنئان الأميركيين بعيد الفصح

قدم الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا الاثنين التهنئة للأميركيين بمناسبة عيد الفصح.

وحضر الرئيس برفقة السيدة الأولى احتفالا لعيد الفصح يقيمه البيت الأبيض سنويا، وقد حضره هذا العام حشد كبير من الضيوف، وشاركت فيه فرقة موسيقى عسكرية.

وقال الرئيس في كلمة من شرفة البيت الأبيض: "أتمنى للجميع عيد فصح سعيدا".

وتطرق الرئيس في كلمة إلى مسألة تمويل الجيش الأميركي قائلا إنه "يعاد بناؤه بمستوى لم نره من قبل".

ونزل الرئيس وزوجته من الشرفة وتجولا وسط الحاضرين، ثم أطلق صافرة انطلاق ما يعرف باسم Easter Egg Roll وهي مسابقة مخصصة للأطفال الذين يحضرون برفقة ذويهم، وتتضمن قيامهم بجر البيض في حديقة البيت الأبيض.

وسوف تشارك السيدة الأولى في أنشطة احتفالية أخرى من ضمنها قراءة كتب للأطفال وكتابة بطاقات معايدة للجنود الأميركيين.