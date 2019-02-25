ترامب يؤجل تعريفات على سلع صينية

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأحد إنه سيؤجل زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية كان من المقرر سريانها الجمعة، مشيرا إلى "تقدم كبير" في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع.

وقال ترامب إنه سيخطط لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في ضيعته في مار ألاجو بولاية فلوريدا لإبرام اتفاق، مفترضا أن يحقق الجانبان تقدما إضافيا.

​وتحدث ترامب في تغريدة مكملة عن النجاحات الكبيرة التي أحرزتها الولايات المتحدة في محادثاتها مع الصين.

وسائل إعلام صينية

وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية الاثنين أن الصين والولايات المتحدة حققتا "تقدما كبيرا" في المفاوضات الجارية بينهما في واشنطن، والتي تهدف إلى إنهاء حربهما التجارية.

ووفق وكالة شينخوا الصينية فإن الطرفين حققا تقدما بشأن "قضايا محددة" مثل نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والعوائق التجارية غير المتعلقة بالرسوم وقطاع الخدمات والزراعة وأسعار صرف العملات.