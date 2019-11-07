بعد "اتصال جيد جدا".. ترامب يؤكد استقبال إردوغان في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيلتقي نظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض يوم 13 نوفمبر المقبل، وهو ما أكدت الرئاسة التركية أيضا.

وأشار ترامب في تغريدة إلى "تطلعه" للقاء إردوغان الأربعاء المقبل، مشيرا إلى إجراء "اتصال هاتفي جيد جدا" معه.

وقال إنهما بحثا في المكالمة الأربعاء مسألة الحدود السورية التركية و"القضاء على الإرهاب وإنهاء الأعمال العدائية مع الأكراد ومسائل أخرى".

وتابع الرئيس الأميركي: "أبلغني (أردوغان) بتوقيف العديد من مقاتلي داعش الذي أعلن عن فرارهم خلال النزاع، بما في ذلك زوجة وشقيقة للقاتل الإرهابي (أبو بكر البغدادي)" الذي قتل في عملية عسكرية أميركية نهاية أكتوبر الماضي.

وأعلنت الرئاسة التركية الأربعاء أن إردوغان سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء نظيره الأميركي.

وكان الرئيس التركي قد هدد بإلغاء الزيارة بسبب التوتر الحاصل بشأن سوريا وتصويت مجلس النواب الأميركي على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن. وقد أعلن هذا الأسبوع أنه سيتخذ قراره النهائي خلال محادثات هاتفية مع ترامب.

وذكرت الرئاسة التركية الأربعاء أن ترامب وإردوغان "تبادلا الآراء حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية".

وتأتي زيارة إردوغان إلى الولايات المتحدة بعد هجوم شنته أنقرة على مقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن في شمال شرق سوريا، ثم أنهته لاحقا بالاتفاق مع واشنطن.

ودعا الرئيس التركي الولايات المتحدة مرارا إلى تسليم الداعية التركي فتح الله غولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب في عام 2016.