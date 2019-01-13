ترامب لن يعلن حالة الطوارئ الوطنية

أكد الرئيس دونالد ترامب أنه سيمتنع حاليا عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية لإنهاء "الإغلاق" الجزئي للحكومة المستمر منذ 23 يوما، والذي أصبح أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على ضرورة حصوله على 5.7 مليارات دولار لتشييد الجدار على الحدود مع المكسيك.

وردا على سؤال لقناة "فوكس نيوز" عن سبب امتناعه عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية فورا لتأمين أموال بدون موافقة الكونغرس، قال ترامب إنه يريد أن يمنح برلمانيي المعارضة الديمقراطية فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وقال "أريد أن أعطيهم فرصة لنرى ما إذا كانوا سيتصرفون بمسؤولية"، مؤكدا أن "ما لا نسعى إليه الآن هو حالة الطوارئ الوطنية".

وكان ترامب تراجع الجمعة عن سلسلة تهديدات سابقة قال إنه سينفذها لإنهاء حالة الجمود تتمثل بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، وقال في اجتماع في البيت الأبيض إنه "لن يتسرع" في إعلان حالة الطوارئ.

وفي سلسلة تغريدات صباح السبت كتب أن "الديمقراطيين يمكنهم حل مسألة الاغلاق في خلال 15 دقيقة، اتصلوا بالسناتور ممثلكم أو الممثل الديموقراطي واطلبوا منهم أن يؤدوا عملهم، إنها أزمة إنسانية".

ودعا المعارضة الديموقراطية إلى "العودة الى واشنطن" لإنهاء ما وصفه بـ"الأزمة الانسانية الرهيبة على الحدود الجنوبية".