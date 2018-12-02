ترامب يؤكد اقتراب إنهاء العمل بـ'نافتا'

أكد الرئيس دونالد ترامب أنه سيبلغ الكونغرس قريبا بإنهاء العمل باتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا وإقرار اتفاق بديل تم توقيعه الجمعة.

وقال ترامب السبت، في طريق عودته من قمة العشرين في بوينوس أيرس الأرجنتينية، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إنه سيبلغ الكونغرس رسميا "إنهاء" اتفاق نافتا "في غضون وقت قصير نسبيا".

وسيتبع إبلاغ الرئيس الكونغرس فترة انتظار مدتها ستة أشهر سيتوجب على النواب الأميركيين خلالها الموافقة على الاتفاق الجديد.

وأوضح ترامب أن الاتفاقية الجديدة، المعروفة في واشنطن باسم اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك –كندا (أوسمكا)، ستدعم العمالة الأميركية خصوصا في قطاع السيارات وتحمي الملكية الفكرية الأميركية بشكل أفضل.

وتابع: "تخلصنا من نافتا، لقد كانت كارثة للولايات المتحدة".

ويقول ترامب إن اتفاق نافتا الموقع في عام 1994 شكل ضربة قاتلة لقطاع الوظائف الأميركية.

وكان المفاوضون من الدول الثلاث قد توصلوا إلى اتفاق بعد مفاوضات مطولة بدأت في مطلع أيلول/سبتمبر. وتوصل الأطراف الثلاثة أخيرا إلى تسوية حول عدد من المسائل الحساسة وخصوصا فيما يتعلق بالسيارات والزراعة.

وتوقع ترامب ألا يواجه الاتفاق الجديد مشكلة في الحصول على موافقة الكونغرس، لكن بعض الديمقراطيين، الذين سيسيطرون على مجلس النواب في كانون الثاني/يناير، عبروا عن شكوكهم.

ووصفت القيادية الديمقراطية نانسي بيلوسي، المرشحة لاستعادة منصبها كرئيسة للمجلس، الجمعة الاتفاق الجديد بكونه "عملا جاريا".

وقالت في مؤتمر صحافي "ما ليس في الاتفاق حتى الآن، هو ضمانات الإنفاذ الكافية بخصوص العمال".

وتابعت "هذا ليس شيئا على ورق (مكتوب) يمكننا أن نقول نعم أو لا عليه"، مشيرة إلى أن المكسيك لم تمرر بعد قانونا بخصوص الأجور وأوضاع العمل.

ويستلزم الاتفاق أيضا موافقة برلماني المكسيك وكندا.