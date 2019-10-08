ترامب يؤكد دعمه لأكراد سوريا ويعلن لقاء مع أردوغان

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعمها للأكراد شمالي سوريا وسط تخطيط تركي لشن هجوم ضد القوات الكردية في المنطقة، كما أعلن عبر تويتر عن اجتماع مرتقب يجمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في 13 المقبل.

ووضح ترامب أن الولايات المتحدة سحبت "50 جنديا فقط من الشمال السوري"، مشددا على أن واشنطن "لم تتخل عن الأكراد في سوريا"، واصفا أكراد سوريا قائلا بأنهم "مقاتلون رائعون".

وقال ترامب إن "تركيا شريك تجاري مهم وحليف في الناتو ومن الجيد التعامل معها"، لكن الرئيس الأميركي حذر تركيا مجددا من أن تجاوز الحدود في الشمال السوري "سيدمر اقتصادها وعملتها الهشة للغاية".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أهمية التعاون التجاري مع أنقرة، قائلا إن تصنيع هياكل مقاتلات "F-35" يتم في تركيا وأن السلطات أعادت القسيس برانسون "بناء على طلبي.. والذي كان أمامه فترة طويلة بالسجن.