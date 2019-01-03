ترامب يؤكد عزمه الانسحاب من سوريا

أكد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء عزمه على سحب القوات الأميركية من سوريا، إلا أنه لم يحدد موعدا لهذا الانسحاب.

وقال ترامب خلال اجتماع مع فريقه الحكومي "لقد قضي الأمر في سوريا منذ زمن طويل. وإضافة إلى ذلك نحن نتكلم عن رمل وموت. هذا ما نتكلم عنه. نحن لا نتكلم عن ثروات كبيرة".

وأضاف "أنا لا أريد البقاء في سوريا إلى الأبد. إنها رمل وموت".

وردا على أسئلة عدة حول موعد سحب القوات الأميركية، تجنب الحديث عن موعد محدد.

وقال في هذا الصدد: "سننسحب ... سيحدث ذلك خلال بعض الوقت، أنا لم أقل أبدا أننا سننسحب بين ليلة وضحاها".

وكان ترامب أعلن الاثنين أن انسحاب القوات الاميركية سيتم "ببطء"، خلافا لما قاله في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكان يومها قال "حان وقت العودة ... إن شبابنا وشاباتنا ورجالنا سيعودون جميعا، وسيعودون جميعا الآن".

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سوريا غالبيتهم من القوات الخاصة التي تدرب قوات محلية من الأكراد بشكل خاص على قتال تنظيم داعش.

وكان العديد من المسؤولين الأميركيين حذروا من مغبة الانسحاب بشكل سريع من سوريا، ما سيمنح نفوذا أكبر لروسيا وإيران في هذا البلد.