ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

وقال ترامب في بيان: "قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين أفغانستان وباكستان".

وقال البيت الأبيض إن حمزة "كان مسؤولا عن التخطيط والتعامل مع باقي المجموعات الإرهابية"، واعتبر أن مقتله "يقوض قدرة القاعدة على إدارة عملياتها ويحرمها من مهارات قيادية و رمزية والده".

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت خبر مقتله نهاية يوليو الماضي وذكرت أنه قتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة. ويعتقد أنه ولد في عام 1989.

ووصفته "بالزعيم الناشئ في القاعدة"، وقالت إنه هدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.

يذكر أن أسامة بن لادن قتل عام 2011، خلال علمية شنتها قوات أميركية خاصة على مجمع كان يسكن فيه في أبوت أباد في باكستان.

وفيما لم يكن حمزة في الموقع، أشارت رسائل صودرت من المجمع إلى أن بن لادن كان يحضر ابنه ليصبح زعيما في التنظيم وكان يريد أن يلتحق به في أبوت أباد.