ترامب يبحث توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي قبل انتخابات الخميس المقبل، من خلال دعمه علنا إحدى أولويات بنيامين نتانياهو.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، السبت، أنه اتصل بنتانياهو لمناقشة احتمال المضي قدما في توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال إن ذلك من شأنه "ترسيخ التحالف الهائل بين البلدين".

وأضاف ترامب أنه يتطلع قدما لمواصلة المناقشات عندما يلتقيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويأتي تصريح الرئيس الأميركي، قبل أيام فقط من انتخابات 17 سبتمبر التي من شأنها تحديد مصير نتانياهو السياسي.