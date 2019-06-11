ترامب يتسلم رسالة من زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حديث مع صحفيين الثلاثاء، إنه استلم رسالة "جميلة" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أكد فيها الأخير امتناع دولته من إجراء اختبارات نووية أو إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وقال ترامب: "أعتقد بأن هنالك أمرا إيجابيا للغاية على وشك الحدوث"، ولم يكشف عن المزيد من التفاصيل، كما أنه لم يستبعد أيضا احتمالية لقائه بأون، بالأخص مع زيارته لليابان وكوريا الجنوبية في وقت لاحق هذا الشهر.

وأتى حديث ترامب بعد يوم من صدور تقارير أشارت إلى احتمالية ارتباط كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم البلاد بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والذي قتل في ماليزيا عام 2017.

يذكر ان كيم جونغ أون أشرف على تجارب لصواريخ في أيار/مايو، لكن ترامب ذكر أن هذه التجارب لا تشكل أي تهديد، وأن الزعيم الكوري الشمالي أوفى بعهده بعدم إجراء تجارب نووية سرية أو تجارب إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى.

في سياق منفصل، ذكر ترامب أن إيران تواجه المشاكل نتيجة للعقوبات الأميركية المفروضة عليها، وأن وضعها اختلف عما كانت عليه قبل قدومه.

كما تطرق ترامب إلى ملف العقوبات الأميركية ضد الصين، قائلا إن نتائجها بدأت بالظهور وأن "الشركات بدأت الآن بترك الصين والعودة إلى الولايات المتحدة."