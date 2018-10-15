ترامب يتفقد أضرار الإعصار مايكل في فلوريدا

يتوجه الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الاثنين إلى ولاية فلوريدا لتفقد المناطق التي اجتاحها الإعصار مايكل مخلفا دمارا واسعا وعشرات الضحايا والمفقودين.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي كذلك جنوب ولاية جورجيا التي شهدت خسائر كبيرة جراء الإعصار الذي وصل إلى الساحل الأميركي الأربعاء الماضي مصحوبا برياح تصل قوتها إلى 250 كيلومترا في الساعة.

وقتل حوالي 20 شخصا في أربع ولايات مر بها مايكل فيما لا يزال العشرات مفقودين في فلوريدا.

ويتوقع مسؤولون ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار البحث عن ناجين أو جثث، لكنهم أشاروا إلى أن الطرق والبنى التحتية التي تعرضت لأضرار تعرقل جهود الإغاثة.