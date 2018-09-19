ترامب يتفقد مناطق اجتاحها الإعصار فلورنس

يتفقد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء مناطق في ولاية نورث كارولاينا تضررت جراء الإعصار فلورنس الذي اجتاحها وخلف عشرات القتلى.

وهبطت الطائرة الرئاسية في مركز مشاة البحرية الجوي في مدينة هافلوك الساحلية التي كانت ضمن عدد كبير من المدن والبلدات التي ضربها الإعصار.

وقال ترامب للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض إنه سيزور أيضا ولاية ساوث كارولاينا المجاورة قبل أن يعود إلى واشنطن في وقت لاحق الأربعاء.

وأضاف الرئيس أنه يريد أن يوجه التحية لكل العاملين في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والجيش لعملهم الجاد في مساعدة السكان في التعافي من تداعيات العاصفة.

وتوقع خبراء أن يبلغ حجم الخسائر في الممتلكات جراء الإعصار الذي حصد أرواح حوالي 40 شخصا، ما بين 17 إلى 22 مليار دولار على الأقل.