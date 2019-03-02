ترامب يتنبأ بفوز كبير في 2020

قال الرئيس دونالد ترامب أمام جمهور من المحافظين السبت إنه سيحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأضاف في خطاب أمام مؤتمر "بوليتيكال كونسرفاتيف أكشن" أي "التحرك السياسي المحافظ" في منطقة ناشونال هاربر قرب واشنطن أنه سيفوز بولاية ثانية بهامش أكبر بكثير مما حققه في انتخابات 2016.

وردا على ذلك صرخ الحاضرون، الذين اعتمر كثيرون منهم قبعات كتب عليها شعار الرئيس "لنعد لأميركا عظمتها مجددا"، مرحبين بتنبؤ ترامب ورددوا كلمة "يو أس أيه" أي الولايات المتحدة.

ووصف الرئيس نفسه بأنه "على الأرجح محافظ أكثر من كونه جمهوريا"، مضيفا أن الناس لا يفهمون ذلك.

وتطرق ترامب إلى مواضيع ساخنة بينها أمن الحدود والانتخابات والصين والتحقيق في التدخل الروسي، خلال المؤتمر الذي تشكل "الاشتراكية" محوره لهذا العام.

وبدأ تداول الحديث بشأن مخاطر "الاشتراكية" منذ أن بدأ المرشحون الديمقراطيون يدافعون علنا عن الأفكار الليبرالية بما في ذلك خطة لمكافحة التقلبات المناخية معروفة باسم "الخطة الخضراء الجديدة" وتوسيع تغطية التأمين الصحي.

وقد حذر نائب الرئيس مايك بنس الجمعة المؤتمر من أن الديمقراطيين يتجهون "إلى اليسار" قبل انتخابات 2020.

وقال "تحت ستار التغطية الصحية للجميع والخطة الخضراء الجديدة يعتمد الديمقراطيون المفاهيم الاقتصادية البالية ذاتها التي ساهمت في إفقار الأمم وحدت من حريات الملايين خلال القرن الماضي. هذا النظام هو الاشتراكية".

وأضاف بنس "على الناخبين الاختيار بين الحرية والاشتراكية بين المسؤولية الفردية والاعتماد على الحكومة"، مشيرا إلى الأزمة الاقتصادية المستمرة في فنزويلا في ظل النظام الاشتراكي. وتابع "هذا هو الخيار الذي نواجهه خلال الأشهر العشرين المقبلة".