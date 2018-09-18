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ترامب يتهم الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات

الرئيس دونالد ترامب

اتهم الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية على خلفية خلافات تجارية بين البلدين.

وكتب ترامب عبر تويتر: "الصين قالت بوضوح إنها تحاول بشكل نشط التأثير على الانتخابات وتغييرها من خلال مهاجمة مزارعينا ومربي الماشية وعمال المصانع بسبب ولائهم لي".

وأضاف أنه "سيكون هناك رد اقتصادي كبير وسريع ضد الصين إذا استهدف مزارعونا ومربي المواشي وعمال المصانع".

وأعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة سنويا وذلك ردا على عقوبات إضافية أعلنتها واشنطن على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.

وقالت الحكومة الصينية في بيان نشرته وزارة المالية "إذا أصرت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية فإن الصين سترد بالمثل".

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