ترامب يتهم الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات

اتهم الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأميركية على خلفية خلافات تجارية بين البلدين.

وكتب ترامب عبر تويتر: "الصين قالت بوضوح إنها تحاول بشكل نشط التأثير على الانتخابات وتغييرها من خلال مهاجمة مزارعينا ومربي الماشية وعمال المصانع بسبب ولائهم لي".

وأضاف أنه "سيكون هناك رد اقتصادي كبير وسريع ضد الصين إذا استهدف مزارعونا ومربي المواشي وعمال المصانع".

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018

وأعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأميركية المستوردة سنويا وذلك ردا على عقوبات إضافية أعلنتها واشنطن على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.

وقالت الحكومة الصينية في بيان نشرته وزارة المالية "إذا أصرت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية فإن الصين سترد بالمثل".