ترامب يتهم تويتر بحذف متابعين لحسابه الشخصي

اتهم الرئيس دونالد ترامب الجمعة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحذف عدد كبير من المتابعين من حسابه الخاص.

وقال ترامب إن موقع التواصل الاجتماعي "يبدو وأنه فعل شيئا يجعل الالتحاق صعبا".

وتساءل الرئيس عما إذا كان ذلك يعني "انحيازا كاملا" من "تويتر" ضده.

Twitter has removed many people from my account and, more importantly, they have seemingly done something that makes it much harder to join - they have stifled growth to a point where it is obvious to all. A few weeks ago it was a Rocket Ship, now it is a Blimp! Total Bias? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2018

وكان ترامب اتهم في آب/أغسطس كبرى شركات التكنولوجيا ومنصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر" و"فيسبوك" وشركة "ألفابت" مالكة "غوغل"، بمحاولة "إسكات الناس" وأضاف أن هذا السلوك قد يكون مخالفا للقانون، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وأوضح ترامب حينها: "أعتقد أن غوغل وفيسبوك وتويتر.. تعامل المحافظين والجمهوريين معاملة غير عادلة".