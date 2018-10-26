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الولايات المتحدة

ترامب يتهم تويتر بحذف متابعين لحسابه الشخصي

حساب الرئيس دونالد ترامب على تويتر

اتهم الرئيس دونالد ترامب الجمعة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحذف عدد كبير من المتابعين من حسابه الخاص.

وقال ترامب إن موقع التواصل الاجتماعي "يبدو وأنه فعل شيئا يجعل الالتحاق صعبا".

وتساءل الرئيس عما إذا كان ذلك يعني "انحيازا كاملا" من "تويتر" ضده.

وكان ترامب اتهم في آب/أغسطس كبرى شركات التكنولوجيا ومنصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها "تويتر" و"فيسبوك" وشركة "ألفابت" مالكة "غوغل"، بمحاولة "إسكات الناس" وأضاف أن هذا السلوك قد يكون مخالفا للقانون، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وأوضح ترامب حينها: "أعتقد أن غوغل وفيسبوك وتويتر.. تعامل المحافظين والجمهوريين معاملة غير عادلة".

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