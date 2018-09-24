ترامب يتوقع عقد قمة ثانية مع كيم قريبا

أعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين أنه يتوقع عقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قريبا، مشيرا إلى "تقدم هائل" على صعيد تخفيف التوتر.

وقال ترامب للصحافيين في الأمم المتحدة: "يبدو أننا سنعقد قمة ثانية قريبا"، مضيفا "كما تعلمون كتب كيم جونغ أون رسالة، رسالة جميلة، طلب فيها عقد لقاء ثان وسنقوم بذلك".

وتحدث الرئيس الأميركي عن تحقيق "تقدم هائل" في ملف كوريا الشمالية، وأضاف أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيقوم بترتيب القمة "في المستقبل القريب".

وعقد كيم وترامب في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة قمة تاريخية التزم خلالها الزعيم الكوري الشمالي بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي الخميس بعد زيارة قام بها إلى بيونغ يانغ أن كيم أعرب عن أمله في عقد قمة ثانية مع الرئيس الأميركي "في تاريخ قريب".

وأعلن كيم الأربعاء موافقته على إغلاق منشأة تونغتشانغ-ري لتجارب محركات ومنصات إطلاق الصواريخ بحضور خبراء دوليين.