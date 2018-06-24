ترامب يدعو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين 'فورا'

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية "يجب إعادتهم على الفور من حيث أتوا ومن دون أي إجراءات قضائية".

وكتب ترامب على تويتر "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا"، مضيفا "عندما يأتي شخص ما، علينا إعادته من حيث أتى على الفور من دون قضاة أو قضايا في المحاكم".

وتابع أن "نظام الهجرة الحالي هو عبارة عن استهزاء بسياسة الهجرة الجيدة والقانون والنظام".

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

وكتب أيضا أن سياسة الهجرة الأميركية الحالية غير عادلة بالنسبة للأفراد الذين اتبعوا الطرق القانونية ولا يزالون ينتظرون منذ سنين، مضيفا أن الهجرة "يجب أن تكون مبنية على الاستحقاق- نحتاج إلى أشخاص سيساعدون في جعل أميركا عظيمة مجددا".

....Our Immigration policy, laughed at all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting on line for years! Immigration must be based on merit - we need people who will help to Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018

ويسمح القانون الأميركي بالترحيل السريع للمهاجر إذا ألقي القبض عليه في نطاق 160 كيلومترا من الحدود وخلال أقل من 14 يوما من دخوله البلاد، أما طالبو اللجوء فيتعين منحهم فرصة لسماع مبررات طلبهم.