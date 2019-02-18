ترامب يدعو جيش فنزويلا للاصطفاف مع غوايدو

دعا الرئيس دونالد ترامب الاثنين الجيش الفنزويلي إلى قبول عرض العفو الذي قدمه الرئيس المؤقت للبلاد خوان غوايدو.

وقال ترامب في كلمة أمام حشد جماهيري بفلوريدا: "اليوم لدي رسالة لكل مسؤول يساعد في إبقاء (الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس) مادورو في منصبه. أنظار العالم بأسره مسلطة عليكم اليوم، وكل يوم، وفي الأيام المقبلة".

وأضاف "لا يمكنكم الاختباء من الخيار الذي يواجهكم" بين العفو الذي طرحه غوايدو أو "خسارة كل شيء".

وأوضح الرئيس الأميركي: "نسعى لانتقال سلمي للسلطة في فنزويلا لكن كل الخيارات متاحة".

واتهم ترامب الحكومة الكوبية بدعم نظام الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو واصفا الأخير بأنه "دمية بيد كوبا".

وقال إن "شعب فنزويلا يقف دفاعا عن الديمقراطية والحرية والولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب فنزويلا ... أميركا تفخر بأنها أول دولة اعترفت بشرعية غوايدو".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو أعلن الشهر الماضي نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد استنادا إلى مواد الدستور.

وشن ترامب هجوما على الاشتراكية والشيوعية في خطابه قائلا إن الاشتراكية دمرت فنزويلا وإن "أيام الاشتراكية والشيوعية أصبحت معدودة ليس فقط في فنزويلا بل في نيكاراغوا وكوبا كذلك".