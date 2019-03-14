حالة الطوارئ.. ترامب يهدد بالفيتو

جدد الرئيس دونالد ترامب الخميس تهديده باستخدام الفيتو الرئاسي لإبطال مشروع قرار يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها للحصول على تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

وحث ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ على التصويت ضد مشروع القرار خلال جلسة مقررة في وقت لاحق الخميس.

وشدد الرئيس ترامب على أن الأمر لا يتعلق بدستورية إعلان حالة الطوارئ بل بأمن الحدود ووقف تهريب المخدرات.

وعلى الرغم من أن خمسة جمهوريين أعلنوا حتى الآن نيتهم الانضمام إلى الديمقراطيين والتصويت لصالح القرار، فمن المستبعد حصوله على الـ67 صوتا الضرورية لتخطي الفيتو الرئاسي.

وذكر موقع The Hill المتخصص في الأخبار السياسية الأميركية الخميس أن من المرجح أن ينضم جمهوريون آخرون، على رأسهم ماركو روبيو من فلوريدا وميت رومني من يوتا، إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين أعلنوا أنهم سيصوتون ضد قرار ترامب.

وقال أحد المساعدين الجمهوريين في الكونغرس للموقع إن العدد الأقصى للجمهوريين الذين قد يصوتون ضد ترامب الخميس سيبلغ 12 على الأرجح و59 من أعضاء مجلس الشيوخ بصفة عامة.

ويسيطر الجمهوريون على 53 من مقاعد مجلس الشيوخ المئة. ويرتقب أن يصوت جميع الديمقراطيين في المجلس ضد قرار فرض حالة الطوارئ.

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد وافق على مشروع قرار في وقت سابق.