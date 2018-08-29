ترامب يجدد انتقاد شركات التكنولوجيا

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء هجومه على شركات التكنولوجيا الكبرى ومنصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها تويتر وفيسبوك وشركة ألفابت مالكة غوغل.

وقال الرئيس ترامب إن تلك الشركات "تحاول إسكات الناس" وأضاف أن هذا السلوك قد يكون مخالفا للقانون، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وأوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أعتقد أن غوغل وفيسبوك وتويتر.. تعامل المحافظين والجمهوريين معاملة غير عادلة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن هذه "مشكلة خطيرة لأنهم يحاولون فعلا إسكات شريحة كبيرة من الناس، وهؤلاء لا يريدون أن يتم إسكاتهم، وهذا ليس محقا ولا عادلا، وقد يكون مخالفا للقانون" واختتم قائلا "نريد العدالة فقط".