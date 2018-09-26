ترامب يجري محادثات مع نتانياهو في نيويورك

يعقد الرئيس دونالد ترامب صباح الأربعاء اجتماعا مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويرتقب أن تتصدر الأزمة بين روسيا وإسرائيل التي أثارها إسقاط الطائرة الروسية فوق سورية، المحادثات وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ويأتي اللقاء قبيل ترؤس الرئيس الأميركي جلسة في مجلس الأمن يرتقب أن تركز بشكل كبير على إيران. وتتولى الولايات المتحدة في الوقت الراهن الرئاسة الدورية للمجلس.

وسيكون الاجتماع المرتقب الخامس بين ترامب ونتانياهو منذ وصول الرئيس الأميركي إلى منصبه في كانون الثاني/يناير 2017.

ويأتي اللقاء قبل دخول دفعة ثانية من العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر وكذلك بعد اتخاذ الإدارة الأميركية خطوات ضد الفلسطينيين بسبب عدم انخراطهم في مفاوضات سلام مع إسرائيل ومقاطعتهم للمفاوضين الأميركيين.