ترامب يحذر إيران من 'لعبة التهديدات'

حذر الرئيس دونالد ترامب إيران من مغبة تهديدها بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب.

وكتب الرئيس في تغريدة أن الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد بأن بلاده "ستخصب اليورانيوم بأي كمية تريدها في حالة عدم وجود اتفاق نووي جديد".

وأضاف الرئيس موجها كلامه لإيران" احذري التهديدات. هذه التهديدات قد تعود إليك للدغك كما لم يلدغ أحد من قبل".

وكان روحاني أعلن الأربعاء نية بلاده إنتاج المزيد من اليورانيوم المخصب، اعتبارا من الأحد المقبل.

وحذر الرئيس الإيراني من احتمالية استئناف إيران مشروعها الأساسي لمفاعل أراك، الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي أوقف بموجب الاتفاق النووي الذي اسنحبت منه الولايات المتحدة.

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