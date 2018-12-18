ترامب يحذر الاحتياطي الفدرالي من رفع الفائدة

دعا الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء إلى عدم ارتكاب "خطأ آخر" برفع سعر الفائدة.

وقال في تغريدة "آمل أن يقرأ الأشخاص هناك في الفدرالي مقال صحيفة وول ستريت جورنال قبل أن يرتكبوا خطأ آخر".

وأضاف "أيضا، لا تجعلوا السوق يصبح أكثر سيولة مما هو عليه الآن .. اشعروا بالسوق، لا تفعلوا أشياء لا معنى لها بالأرقام. حظا موفقا".

ودعت وول ستريت جورنال في مقالها إلى وقف رفع أسعار الفائدة مع افتتاح الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء آخر اجتماع سياسة مدته يومان لعام 2018 والذي يتوقع أن يرفع فيه أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام سعيا لاستباق الارتفاع المتوقع في التضخم.

وخرج ترامب مرارا عن الأعراف التي احترمها الرؤساء الأميركيون في العقود الأخيرة وهي الامتناع عن انتقاد الاحتياطي الفدرالي. فقد انتقد البنك مرارا هذا العام بسبب قراره رفع أسعار الفائدة.

ووصف ترامب البنك بأنه "مجنون" و"خارج عن السيطرة" وتهديد اقتصادي أكبر من الصين، واتهمه بأنه أفرغ الصناعة الأميركية من خلال التجارة غير المنصفة.

إلا أن محللين وأعضاء سابقين في الاحتياطي الفدرالي يقولون إن هجوم ترامب غير المسبوق على البنك يمكن أن يتسبب بدفع البنك إلى محاولة إثبات استقلاله من خلال رفع أسعار الفائدة.

والاثنين قال ترامب في تغريدة قبل ساعة من افتتاح الأسواق المالية "إنه أمر لا يصدق فرغم أن الدولار قوي جدا ولا يوجد تضخم يذكر، والعالم من حولنا ينفجر وباريس تحترق والصين تتباطأ، فإن الاحتياطي الفدرالي يفكر في رفع آخر للفائدة".