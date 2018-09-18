ترامب: نفكر في تواجد عسكري أميركي دائم في بولندا

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدرس طلبا من بولندا حول تواجد عسكري أميركي في ذلك البلد بالإضافة إلى برنامج لإعفاء البولنديين من التأشيرات.

وأوضح ترامب قبيل لقاء مع نظيره البولندي أندريه دودا أن "بولندا تريد أن تقدم إسهاما كبيرا للغاية للولايات المتحدة بأن يكون لها تواجد في بولندا".

وأضاف: "هذا أمر سنناقشه بالتأكيد".

وتابع قائلا: "نحن ننظر في الأمر بجدية كبيرة، أعرف أن بولندا معجبة بهذه الفكرة جدا وهي بالتأكيد أمر ندرسه".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن القضايا التجارية والعسكرية والأمنية ستكون جزءا من المحادثات مع الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة وتربطها بالولايات المتحدة علاقات وثيقة.

وكانت وارسو المحطة الأولى في أول جولة أوروبية لترامب العام الماضي.