ترامب يدعم كافناه بعد اتهامات جديدة

اعتبر الرئيس دونالد ترامب الاثنين أن الاتهامات الموجهة إلى مرشحه للمحكمة العليا بريت كافناه بارتكاب تجاوزات جنسية، "مسيسة تماما".

وقال ترامب إن "هناك احتمالا أن تكون هذه واحدة من أكثر الأمور غير المنصفة والظالمة التي تحدث لمرشح، ولكنني أقف مع القاضي كافناه... في رأيي (المزاعم) مسيسة تماما".

ويواجه القاضي المحافظ اتهامات جديدة بارتكاب تجاوزات جنسية، وذلك قبل أربعة أيام من جلسة استماع حاسمة في مجلس الشيوخ لكريستين بلازي فورد التي اتهمته في وقت سابق بالاعتداء عليها.

ويحقق الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الآن في اتهامات جديدة صرحت بها امرأة ثانية اسمها ديبورا راميريز (53 عاما) لمجلة "نيويوركر" الأميركية الأحد.

وقالت راميريز للمجلة إنها ثملت خلال سهرة في جامعة ييل في الثمانينيات، وكانت على الأرض عندما "كشف كافناه عضوه التناسلي أمامها مُجبرًا إيّاها على ملامسته". وأضافت أنها تتذكر سماع شخص يصرخ من ممر، قائلا "بريت كافناه وضع عضوه التناسلي في وجه ديبي".

ونفى المرشح للمحكمة العليا الواقعة وكتب في بيان نشرته المجلة أن "الأشخاص الذين عرفوني في ذلك الوقت، يعلمون أن هذا لم يحصل، وقد قالوا ذلك. هذا ببساطة تشويه للسمعة".