ترامب يدعو أوبك إلى زيادة إنتاج النفط

دعا الرئيس دونالد ترامب الجمعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى زيادة انتاج النفط.

وكتب ترامب على تويتر "آمل بأن تزيد أوبك الانتاج بشكل فعال، نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة".

وكانت الدول الأعضاء في أوبك قد اتفقت على زيادة متواضعة في إنتاج النفط اعتبارا من تموز/يوليو بعد أن أقنعت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، منافستها إيران بالتعاون وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام وتجنب حدوث نقص في المعروض.

وقال مصدران في أوبك إن المنظمة اتفقت على ضرورة أن تزيد وحلفاؤها بقيادة روسيا الإنتاج نحو مليون برميل يوميا، بما يعادل واحدا بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقالت مصادر في أوبك إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن عددا من الدول التي تراجع إنتاجها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في تغطية حصصها الإنتاجية، بينما لن يسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.

ودعت الولايات المتحدة والصين والهند أوبك إلى زيادة الإنتاج للحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي.

وعبرت السعودية وروسيا عن رضاهما بضخ المزيد من الخام، لكن إيران انتقدت الفكرة حيث تواجه عقوبات أميركية.