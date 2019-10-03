ترامب يدعو أوكرانيا والصين للتحقيق بشأن بايدن ونجله

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، الصين للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، رغم التحقيق بشأن عزله بسبب طلبه من أوكرانيا معلومات بشأن منافسه السياسي الرئيسي.



وقال ترامب في تصريحات لصحفيين أمام البيت الأبيض "يجب أن تبدأ الصين تحقيقا بشأن عائلة بايدن." وأضاف أنه لم يطلب مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ التحقيق مع بايدن ونجله هانتر لكنه قال "إنه بالتأكيد شيء يمكن أن نبدأ التفكير فيه".

وخلال الحديث نفسه، جدد الرئيس ترامب دعوته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فتح تحقيق في نشاطات جو بايدن ونجله هانتر في أوكرانيا.

وقال ترامب إن الصين بدأت في اجراء تحقيق مماثل. يذكر أن ترامب يتهم نجل بايدن بتقاضي أجرة مبالغ فيها تصل الى خمسين مليون دولار شهريا عندما كان عضوا في مجلس أمناء شركة "بوريسما" للغاز في أوكرانيا. كما اتهمه بتسلم أكثر من مليار دولار ونصف من الصين عندما كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.



وحاول ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني أيضا إثارة الشكوك بشأن المعاملات التجارية لهانتر بايدن في الصين، معتمدا على كتابات للمؤلف المحافظ بيتر شوايزر. لكن لا دليل هناك على أن نائب الرئيس السابق استفاد ماليا من علاقات نجله في مجال الأعمال.

يذكر أن ترامب يتهم نجل بايدن بتقاضي أجرة مبالغ فيها تصل الى خمسين مليون دولار شهريا عندما كان عضوا في مجلس أمناء شركة "بوريسما" للغاز في أوكرانيا. كما اتهمه بتسلم أكثر من مليار دولار ونصف من الصين عندما كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وكان طلبُ ترامب، قبل أسابيع، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إيجاد ما يمكن أن يلوث سمعة بايدن، فضلا عن سلوك جولياني، هما مركز شكوى مبلغة من المجتمع الاستخباراتي دفعت مجلس النواب ذا الأغلبية الديمقراطية لفتح تحقيق مسائلة وعزل الأسبوع الماضي.