ترامب يدعو الدول لحماية سفنها في مضيق هرمز

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة الإثنين، على ضرورة حماية مضيق هرمز من قبل الدول التي تستخدمه لنقل النفط.

وذكر ترامب أن الصين تحصل على 91 في المئة من نفطها من المضيق، بينما نسبة اليابان منه تبلغ 62 في المئة إضاف لدول أخرى، منوها بأن الولايات المتحدة تحمي الخطوط البحرية للدول الأخرى "دون أي مقابل".

وأضاف: "على كل هذه الدول حماية سفنها التي تخوض رحلة خطيرة على الدوام، لا حاجة لوجودنا هناك، الولايات المتحدة أصبحت للتو أكثر دولة منتجة للطاقة في العالم".

وأشار ترامب إلى أن الطلب الأميركي من إيران "بسيط للغاية: لا أسلحة نووية ولا دعم إضافي للإرهاب!".

يذكر أن الممثل الأميركي الخاص لإيران براين هوك، بحث مع الأطراف الخليجية ضمان الملاحة في مضيق هرمز ونقل النفط من المنطقة، مؤكدا، في تصريح له الإثنين، أن التحدي الإيراني "عالمي" ويتطلب استجابة عالمية.

​