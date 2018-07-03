ترامب يدعو دول حلف الناتو إلى زيادة إنفاقها الدفاعي

أفادت تقارير صحافية أميركية بأن الرئيس دونالد ترامب أرسل خطابات لقادة دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مطالبا إياها بزيادة إنفاقها الدفاعي.

والخطابات التي يعود تاريخها إلى حزيران/يونيو الماضي، أرسلت إلى قادة كندا، وعدد من الدول الأوروبية، وتأتي قبل حوالي أسبوع من قمة للحلف ستعقد في بروكسل يومي 11 و12 من تموز/يوليو.

ويأتي الاجتماع المقبل للناتو وسط خلافات عميقة على ضفتي الأطلسي بشأن التعريفات الجمركية، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاق النووي مع إيران.

وفي خطاب أرسله ترامب إلى رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ، كتب ترامب أنه على الرغم من الدور الهام الذي تلعبه بلادها في الحلف، فإن النرويج "تظل الحليف الوحيد في الناتو الذي يتقاسم الحدود مع روسيا ويفتقر إلى خطة موثوقة لإنفاق 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع".

وفي خطاب مشابه أرسله للحكومة البلجيكية، أشار ترامب إلى "عدم وفاء بعض الدول بالتزاماتنا الأمنية الجماعية المشتركة".

وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، تعهدت دول الحلف بالعمل على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عقد من الزمان.

وكان الرئيس ترامب قد قال خلال حملته الانتخابية إن الناتو مؤسسة "عفا عليها الزمن".