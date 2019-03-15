ترامب يدين 'الهجوم الإرهابي'

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه عرض المساعدة على رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، خلال اتصال هاتفي الجمعة، بعد مقتل 49 شخصا في هجوم على مسجدين هناك.

وفي حديث للصحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه عبر لرئيسة الوزراء عن "حزن ومواساة الشعب الأميركي بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين". وأضاف "أماكن العبادة المقدسة هذه تحولت إلى مشاهد قتل شرير".

وكان ترامب قد غرد مسبقا الجمعة قائلا: "أعرب عن أحر مشاعر المواساة وأطيب التمنيات للنيوزيلنديين بعد المجزرة المروعة في المسجدين. توفي 49 شخصا بريئا بشكل عبثي للغاية وتعرض كثيرون لإصابات بالغة".