مولر: غير دقيق أن ترامب طلب شهادة زور

في إعلان نادر جدا، وصف المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، معلومات نشرها موقع إخباري تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من محاميه السابق الكذب أمام الكونغرس أنها "غير الدقيقة".

وذكر موقع "بازفيد نيوز" الأميركي مساء الخميس، بالاستناد إلى مصدرين في الشرطة الفدرالية لم يكشف عن هويتيهما، أن ترامب طلب من محاميه السابق مايكل كوهين أن يكذب في جلسة الاستماع أمام الكونغرس في2017 بشأن محادثات متعلقة بمشروع عقاري في روسيا.

وقال المتحدث باسم مولر إن "وصف بازفيد لتصريحات محددة تم الإدلاء بها لمكتب المدعي الخاص، وسمات الوثائق والشهادة التي حصل عليها هذا المكتب بشأن شهادة مايكل كوهين أمام الكونغرس غير دقيقة".

ورحب الرئيس الأميركي بإعلان فريق مولر. وبعد تغريدات انتقد فيها الموقع الإخباري، كتب "يوم حزين للصحافة لكنه يوم عظيم لبلدنا". وكتب في تغريدة إن "الأخبار الكاذبة هي حقا عدو للشعب".

من جهته، قال رئيس تحرير "بازفيد نيوز" بن سميث في تغريدة على تويتر "نؤكد ثقتنا في تحقيقنا وفي المصادر التي غذته، وندعو المدعي الخاص إلى توضيح ما يعترض عليه".

وكان البيت الأبيض ورودي جولياني محامي ترامب قد دافعا بشدة الجمعة عن الرئيس الأميركي في مواجهة هذه الاتهامات التي اعتبرتها المعارضة الديمقراطية "الأخطر" حتى الآن.

وقال جولياني إن تقرير بازفيد "خاطىء قطعا".

من جهته، صرح مكتب لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف في تغريدة إن "هذه المزاعم قد لا يكون لها أساس، لكن إذا تبين أنها صحيحة فستمثل تحريضا على الإدلاء بشهادة زور وعلى عرقلة عمل القضاء".