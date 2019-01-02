ترامب يرد على انتقادات رومني

حذر الرئيس دونالد ترامب رفيقه الجمهوري ميت رومني من التغريد خارج السرب وطالبه بأن يكون "عضوا في الفريق" بعدما انتقد المرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس الشيوخ الجديد أفعال الرئيس وشكك في شخصيته.

وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أشار رومني إلى أن ترامب "أثار استياء حول العالم" وقال إن رئاسته "تهاوت بشدة في كانون الأول/ديسمبر" وأن الرئيس "لم يرق إلى مستوى المنصب".

وعبر تغريدة في وقت مبكر من صباح الأربعاء انتقد الرئيس ترامب بقوة فشل رومني في الوصول إلى البيت الأبيض في 2012.

وقال ترامب على تويتر "ها هو رومني قد بدأ، لكن بسرعة شديدة! السؤال سيكون هل هو فليك؟ أتمنى ألا يكون كذلك. كنت أود أن يركز ميت على أمن الحدود وأشياء كثيرة أخرى يمكن أن يكون مفيدا فيها. فزت بسهولة وهو لم يفز. عليه أن يكون سعيدا لكل الجمهوريين. كن عضوا في الفريق وفز!".

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من المشرعين الجمهوريين سيقدم على انتقاد ترامب قبيل ترشحه المفترض لفترة جديدة في 2020 أو ما إذا كان ترامب سيواجه منافسين جديين على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.