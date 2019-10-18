ترامب يرشح بديلا لوزير الطاقة المستقيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه رشح دان برويت ليكون وزيرا جديدا للطاقة، بعد يوم من إبلاغ الوزير الحالي ريك بيري الرئيس بأنه سيترك منصبه في نهاية العام الجاري.



وبيري حاكم سابق لتكساس ومرشح رئاسي سابق لمرتين، وقد ورد اسمه في التحقيق الذي يجريه الديموقراطيون في مجلس النواب لعزل الرئيس، ولا سيما حول دوره في المساعدة بتنسيق سياسة البيت الأبيض المثيرة للجدل في أوكرانيا.



أما برويت فشغل منصب نائب وزير الطاقة منذ منتصف عام 2017، وكان سابقا مسؤولا تنفيذيا في شركة فورد للسيارات، إضافة إلى نشاطه لعدة سنوات كمساعد لعضو جمهوري في الكونغرس.



وقال ترامب على تويتر "تجربة دان في هذا القطاع لا مثيل لها. إنه محترف إلى أقصى الحدود، وليس عندي أدنى شك بأن دان سيقوم بعمل رائع".



ويأتي الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة مع بيري قال فيها إنه تواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني بناء على أوامر من ترامب حول قضية فساد مزعومة في أوكرانيا.



وترامب مهدد بالعزل في مجلس النواب لضغطه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون خصم الرئيس في انتخابات 2020.



ونشر ترامب تغريدة توجه فيها بالشكر إلى بيري "على العمل الرائع الذي قام به"، مضيفا أنه "سيغادر منصبه مع نهاية العام لمتابعة اهتمامات أخرى".