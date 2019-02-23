رشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السفيرة الأميركية لدى كندا، كيلي نايت كرافت، لاستلام منصب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلفاً لنيكي هيلي.

وكان ترامب قد غرد قائلاً "إنه من دواعي سروري أن أعلن عن ترشيح كيلي نايت كرافت، سفيرتنا الحالية لدى كندا، لتسلم منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. قامت كيلي بأداء مبهر بتمثيل أمتنا، ولا شك لدي بأن بلادنا، تحت قيادتها، ستحظى بأعلى مستويات التمثيل. مبروك لكيلي ولكامل عائلتها!".

وعلقت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، على تغريدة ترامب "مبروك لكيلي كرافت. لقد أبلت حسناً بتمثيلها للولايات المتحدة في كندا، ونعلم أنها ستكون صوتاً قوياً لأميركا في الأمم المتحدة".

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