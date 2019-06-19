ترامب يرشح سيدة من أصول عراقية لمنصب سفير

رشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكردية هيرو مصطفى وهي من أصول عراقية لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا.

وشغلت هيرو، المولودة في مدينة أربيل عام 1973، عدة مناصب في السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة كان آخرها نائبة رئيس البعثة في السفارة الأميركية في لشبونة البرتغالية.

وتتحدث مصطفى تسع لغات بينها العربية والروسية والهندية والفارسية، وتتحدر من مدينة مينوت بولاية نورث داكوتا.

والسفير فوق العادة هو الدرجة الأعلى في الدرجات الدبلوماسية، والسفير فوق العادة يكون مكلفا بمهام خاصة ولديه صلاحيات أوسع تمكنه من أداء مهامه.