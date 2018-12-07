قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إنه اختار الشخصية التي ستشغل منصب وزير العدل في تغيير جديد في إدارته.

وأضاف ترامب أنه سيرشح وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيرا للعدل بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع تسعينيات القرن الفائت خلال رئاسة جورج بوش الأب. ويجب أن يقر مجلس الشيوخ هذا الترشيح.

وأكد الرئيس الأميركي أن بار "يحظى باحترام الجمهوريين والديموقراطيين".

ويتولى ماثيو ويتاكر منذ شهر منصب وزير العدل بالوكالة في ما اعتبره البعض سعيا لتقييد مهمة المدعي الخاص روبرت مولر.

وقال ترامب أيضا إنه سيعلن السبت تغييرا آخر في منصب كبير.

وأضاف الرئيس ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض "سيتعلق الأمر بهيئة الأركان المشتركة، الخلافة".

وكان الرئيس ترامب أعلن الجمعة كذلك تعيين الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

ويجب أيضا أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين ناورت المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز".