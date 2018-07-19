ترامب يرفض طلب بوتين استجواب أميركيين

رفض الرئيس دونالد ترامب الخميس طلب نظيره الروسي فلاديمير بوتين السماح لمسؤولين روس باستجواب سفير أميركي سابق ومواطنين أميركيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "إنه اقتراح تقدم به الرئيس بوتين بكل صدق، لكن الرئيس ترامب غير موافق عليه".

وخلال قمة هلسنكي الاثنين، اقترح بوتين السماح لواشنطن باستجواب 12 عنصر استخبارات روسيا متهمين في الولايات المتحدة بالتدخل في انتخابات 2016 الأميركية، "شرط المعاملة بالمثل".

وطلب بوتين السماح لمسؤولين روس باستجواب السفير الأميركي السابق لدى موسكو مايكل مكفول وآخرين.

اقرأ أيضا: اتهام ضباط روس باختراق الانتخابات الأميركية

وقبل أيام وجهت هيئة محلفين فدرالية أميركية اتهامات إلى 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية خلال انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة.