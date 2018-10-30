ترامب يزور كنيس 'شجرة الحياة' في بنسلفانيا

زار الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الكنيس اليهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الذي شهد حادثة إطلاق نار راح ضحيتها 11 شخصا السبت.

ورافق ترامب في زيارته القصيرة إلى كنيس "شجرة الحياة" السيدة الأولى ميلانيا وكذلك ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.

وأعرب ترامب في مستهل زيارته عن تعازيه لعائلات الضحايا، ومن ثم توجه إلى نصب تذكاري خارج المبنى، ووضع حجرا صغيرا على علامة لكل من ضحايا إطلاق النار، فيما وضعت السيدة الأولى أزهارا.

وتجمع أكثر من ألفي شخص، معظمهم من اليهود، في مكان قريب في مسيرة احتجاج ضد زيارة الرئيس.

وقبيل زيارة ترامب أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف ورئيس بلدية بيتسبرغ بيل بيدوتو وكلاهما من الحزب الديمقراطي أنهما لن ينضما إلى الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته إلى بيتسبرغ.

وكان وزير العدل الأميركي جيف سيشنز قال في وقت سابق إن مطلق النار في حادثة بيتسبرغ سيحاكم أمام القضاء الفدرالي بتهم فدرالية عديدة بينها تهمة "معاداة السامية" وتصل عقوبتها للإعدام.