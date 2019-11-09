ترامب يستقبل الأمين العام لحلف الأطلسي الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في واشنطن السبت المقبل، وسط انتقادات حادة لهذا الحلف.



وأفاد بيان للإدارة الأميركية أن ترامب وستولتنبرغ سيبحثان "التقدم" الذي أحرزته دول الحلف من أجل "زيادة موازنة الدفاع وضمان تقاسم أعباء أكثر عدالة".



ولم يتوقف ترامب، منذ وصوله إلى السلطة، عن الطلب من الحلفاء تخصيص مزيد من الأموال لشؤون الدفاع، خصوصا ألمانيا القوة الاقتصادية الأبرز في أوروبا، والتي يتهمها بأنها لا تنفق ما يكفي في هذا المجال.



وأكد البيت الأبيض أن الرجلين سيناقشان أيضا مكافحة الإرهاب وشبكات الجيل الخامس من الإنترنت والهجمات الإلكترونية.



وقال حلف الأطلسي في بيان إن ستولتنبرغ سيلتقي أيضا في واشنطن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وأعضاء بالكونغرس.



كما سيشارك الأمين العام للحلف الخميس في العاصمة الأميركية باجتماع لوزراء التحالف الدولي المناهض للجهاديين كانت الخارجية الفرنسية طلبت عقده على وجه السرعة بعد إعلان ترامب في أوائل أكتوبر سحب ألف جندي من شمال شرق سوريا.



وتُعقد هذه الاجتماعات بعد أسبوع من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول "موت سريري" لحلف الأطلسي، منددا بعدم التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا وسلوك تركيا الأحادي في سوريا.



كما قال ماكرون في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونومست" الأسبوعية، قبل قمة الحلف المقرر عقدها في لندن مطلع ديسمبر "علينا الآن توضيح الأهداف الاستراتيجية لحلف الأطلسي".



وردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤكدة أنها لا تشارك هذه الرؤية "الراديكالية".