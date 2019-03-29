ترامب يستقبل السيسي في أبريل

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من نيسان/أبريل لبحث "التعاون العسكري والاقتصادي ومكافحة الإرهاب" بين البلدين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين سيبحثان "البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب"، بالإضافة إلى "التكامل الاقتصادي الإقليمي والدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".

وتعد مصر أحد أبرز شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

واستفادت القاهرة منذ عام 1980 من مساعدات عسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار.