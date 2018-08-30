ترامب يسمح بإعفاءات من حصص واردات حديد وألومنيوم

قالت وزارة التجارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب وقع إعفاءات محددة من حصص استيراد الحديد الصلب والألومنيوم من بعض الدول.

وبموجب ما تم توقيعه، فقد منح إعفاء من الحصص في الصلب القادم من كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين وفي الألومنيوم من الأرجنتين.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت رسوما نسبتها 25 في المئة على واردات الصلب و10 في المئة على واردات الألومنيوم.

وأشار بيان الوزارة الصادر الأربعاء إلى أن "بوسع الشركات طلب استثناءات استنادا إلى عدم كفاية الكمية أو الجودة المتاحة من منتجي الصلب أو الألومنيوم الأميركيين، وفي مثل تلك الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة مع عدم استحقاق أي رسوم".

ودخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو الماضي.

وأعلن وزير التجارة ويلبور روس نهاية أيار/ مايو التوصل إلى ترتيبات مع بعض الدول لعدم فرض رسوم على نسبة معينة من صادراتها من المعدنين إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن الترتيب المبرم مع كوريا الجنوبية يحدد حصة 70 في المئة من متوسط صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة في الأعوام من 2015 إلى 2017.

وقالت البرازيل في ذلك الوقت إن الحصص والرسوم الأميركية على صادراتها من الصلب والألومنيوم غير مبررة لكنها ما زالت ترحب بالتفاوض للتوصل إلى حل.

وتخضع صادرات الصلب شبه الجاهز البرازيلية إلى الولايات المتحدة لحصص من واقع متوسط السنوات الثلاث بين 2015 و2017 بينما تخضع منتجات الصلب الجاهز لحصة نسبتها 70 في المئة من متوسط تلك السنوات.