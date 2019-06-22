ترامب يسمي مارك إسبر وزيرا للدفاع

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه ينوي ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر وزيرا للدفاع، وفق بيان للبيت الأبيض الجمعة.

وقال إن أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونغرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة.

ويباشر إسبر يوم الاثنين مهام وزير الدفاع بالوكالة بعد استقالة باتريك شاناهان، والذي شغل منصب الوزير بالوكالة قبل أن يضطر للاستقالة مدفوعا بتقارير إعلامية عن حادثة عنف منزلي.

وقال ترامب إنه يخطط لترشيح ديفيد نوركويست، المراقب العام للبنتاغون، نائبا لوزير الدفاع.

وإسبر خدم في الجيش، وشارك في حرب الخليج، قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية.

وأتى ترشيح إسبر وزيراً قبيل رحلته المقرّرة إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي يومي 26 و27 يونيو الجاري.

وكان وزير الدفاع جيم ماتيس استقال في ديسمبر.