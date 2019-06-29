ترامب يشيد بـ'العمل الرائع' لولي العهد السعودي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متجاهلا من جهة أخرى أسئلة متكررة حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترامب لـ"صديقه" بن سلمان "لقد قمتَ بعمل رائع"، وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

وعند سؤاله مرارا عما إذا كان يعتزم مناقشة اغتيال خاشقجي بالقنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر 2018، قام ترامب بتجاهل الأسئلة.

وكانت خطيبة خاشقجي قد دعت مجموعة العشرين للضغط على السعودية للكشف عن مزيد من المعلومات حول مقتله.

واستخدم ترامب حق النقض مؤخرا لوقف قرارات للكونغرس تدعو إلى عقاب السعودية بسبب مقتل خاشقجي والحرب في اليمن.