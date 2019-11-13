يأمل في حل الخلافات حول أس 400.. ترامب يصف تركيا بـ"الحليف الاستراتيجي"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تركيا بالحليف الاستراتيجي لبلاده.

وقال إنه يأمل في حل الخلافات مع تركيا بشأن صواريخ أس 400، مشيرا إلى عزمه رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مئة مليار دولار.

وحول العلاقات بين البلدين، قال ترامب إن تركيا، كما يعلم الجميع، حليف كبير في حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة"، وأضاف أن أنقرة ساهمت في تدمير داعش ودعمت واشنطن في أفغانستان.

وأعلن ترامب أنه يكن "إعجابا كبيرا لإردوغان الذي يجري زيارة لواشنطن، على الرغم من معارضة عدد من أعضاء الكونغرس فرش السجاد الأحمر لاستقباله.

وتطرق ترامب إلى الوضع في سوريا، مشير إلى أن وقف إطلاق النار مستمر.

وأوضح أن الوضع بين تركيا والأكراد معقد ومستمر منذ عقود.

وقال الرئيس التركي للصحافين إنه أبلغ ترامب بأن قرار الكونغرس حول إبادة الأرمن يضر بالعلاقات بين البلدين أملا أن يصلح المجلس الأمر.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بعد أيام من عمليتها العسكرية، ولكنها عادت وألغتها بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين، ووقف الهجمات من جميع الأطراف في شمال سوريا.

ويهدد الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات واسعة النطاق على تركيا، في حال استمرار عمليتها العسكرية، والتي تهدد الأكراد في شمال سوريا.