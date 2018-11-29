ترامب في قمة الـ20.. ثلاثة أسئلة

يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المصمم على مواجهة الصين وتحدي روسيا الخميس إلى بوينوس أيرس لحضور قمة مجموعة العشرين التي يتوقع أن يترك بصمته على أعمالها.

​لقاءات ثنائية؟ هل يلتقي ترامب فلاديمير بوتين؟ ماذا سيقول لشي جينبينغ؟ هل سيتحدث إلى محمد بن سلمان؟



وستحدد اللقاءات الثنائية للرئيس الأميركي الذي لا يحبذ المحادثات المتعددة الأطراف، إطار أعمال القمة التي تعقد الجمعة والسبت في العاصمة الأرجنتينية بحضور رؤساء دول وحكومات أهم 20 بلدا في العالم تمثل 85 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في العالم.



وسيصل ترامب مساء الخميس إلى بوينوس أيرس حيث نشر أكثر من 20 ألف عنصر أمني في بلد يشهد ازمة إقتصادية حادة ويتوقع أن تنظم تظاهرات مناهضة لمجموعة العشرين.



وسيلتقي ترامب نظيره الصيني شي جيبينغ في محاولة لخفض حدة التوتر بين البلدين بسبب الرسوم الجمركية التي تهدد النمو العالمي.

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وسيسود اللقاء توتر بعد أن اعتبرت الإدارة الأميركية الأربعاء الصين التي تسجل فائضا كبيرا في مبادلاتها مع الولايات المتحدة ، لم تقدم حتى الآن "مقترحات لإجراء إصلاحات مهمة" لممارساتها التجارية التي تصفها واشنطن بأنها "غير منصفة".



وحذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس في حديث لصحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية من أن "الخطر خلال قمة مجموعة العشرين يكمن في القمة المنفردة بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية المدمرة للجميع". ربما.. وتبقى الشكوك حول لقاء ثنائي بين ترامب وبوتين الذي يتوقع أن يصل الجمعة إلى بوينوس أيرس.

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قال ترامب لصحيفة "واشنطن بوست" إنه "ربما لن أجري هذا اللقاء" في حين تتعرض موسكو لانتقادات منذ العملية العسكرية الروسية ضد سفن أوكرانية في بحر آزوف. ترامب وولي العهد؟



والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو هل "سيتحدث الرئيس إلى محمد بن سلمان"؟ أمر لا يستبعده البيت الأبيض، لكن ربما على شاكلة تفاعلات عادية خلال القمة، فمسؤولو البيت الأبيض ومن بينهم جون بولتون وسارة ساندرز سبق وأن عقبوا على ذلك بالقول إن جدول الرئيس ترامب لا يسمح بأي لقاءات رسمية إضافية.

ويعتبر ترامب أحد أشد داعمي ولي العهد السعودي الذي يقدم على حد قوله خدمات جيدة للإقتصاد الأميركي من خلال خفضه أسعار النفط.

لكن هذا الدعم ليس موضع إجماع في الولايات المتحدة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وبينما لا تزال الحرب دائرة في اليمن.

​الأوربيون.. والتعددية



سيحاول المشاركون الآخرون في القمة العاشرة من نوعها، الخروج من الظل.



الأوروبيون خصوصا الذين تأثروا ببريكست وتصاعد الشعبوية، سيحاولون الدفاع عن مبدأ التعددية الذي حمل قادة مجموعة العشرين على الإجتماع لأول مرة قبل عشر سنوات وسط عاصفة مالية.



وقالت وزارة المال الفرنسية "فرنسا والاتحاد الأوروبي يعتبران أن طريقة الرد على هذه الأوضاع (من الخلافات التجارية)هي أولا محادثات متعددة الأطراف وثانيا تعديل لقواعد منظمة التجارة العالمية، وليس مقاربة ثنائية تمارس خلالها الضغوط على مختلف الأطراف".



تحذير صندوق النقد الدولي



في ضوء ذلك يهدد ترامب علنا شركاءه التجاريين بينهم الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على قطاع صناعة السيارات الأساسي في التجارة العالمية.



واعتبر صندوق النقد الدولي في مذكرة نشرت أنه على الأجل القصير قد يخفض إجمالي الناتج الداخلي بـ0,75% بسبب تزايد التوتر التجاري.

هل ستوقع واشنطن؟



ويبقى السؤال الأبرز، ما إذا كان الأميركيون سيوقعون وثيقة في بوينوس أيرس هي "البيان الختامي" الذي يصدر عادة في نهاية اللقاءات الدولية الكبرى؟



وذكرت مصادر فرنسية أنه معروف أن المباحثات صعبة خصوصا حول مسألة مكافحة التقلبات المناخية.​



ولا يزال العديد من المشاركين يتذكرون قمة مجموعة السبع في كندا في حزيران/يونيو. وكان ترامب قد انتقد في اللحظة الأخيرة بيانا ختاميا تم التوصل إليه بصعوبة.