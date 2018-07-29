ترامب يطالب الكونغرس بإصلاح نظام الهجرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ستكون هناك "تبعات لعبور الأشخاص الحدود بشكل غير شرعي" وأضاف أن كثيرين ممن يفعلون ذلك "يستغلون الأطفال في أغراضهم الشريرة".

تغريدة ترامب الأحد تأتي بعد عدة أيام من إعلان الحكومة أن ما يزيد على 1800 طفل انفصلوا عن ذويهم على الحدود الأميركية-المكسيكية عادوا لآبائهم ورعاتهم بعدما أصدر قاض فيدرالي أمرا بذلك. لكن مئات الأطفال لا يزالون منفصلين عن ذويهم.

وقال ترامب الأحد إنه يتعين على الكونغرس أن يصلح "أغبى وأسوأ قوانين الهجرة في أي مكان في العالم".

وتوعد الديمقراطيين في الكونغرس بإغلاق الحكومة في حال لم يمنحوا له الأصوات الضرورية لتمرير مشروع قانون يمول بناء جدار حدودي ويلغي برامج القرعة ويقر نظاما جديدا للهجرة على أساس الاستحقاق.