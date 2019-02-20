مطبات أمام قطار كاليفورنيا السريع

جدد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء مطالبته ولاية كاليفورنيا بإعادة أموال فدرالية خصصت لمشروع القطار السريع الذي وصفه بـ"الفاشل".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، إن "كاليفورنيا تريد تقليص مشروعها الفاشل للقطار السريع من خلال تقصير المسافة التي يقطعها، بحيث لا يعود يربط بين لوس أنجلس وسان فرانسيسكو، وهذه صفقة مختلفة وتجاوزات بتكلفة قياسية. أعيدوا للحكومة الاتحادية مليارات الدولارات التي أهدرتموها".

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت سابقا نيتها إلغاء منحة بمبلغ 929 مليون دولار لمشروع قطار كاليفورنيا السريع، وأكدت أنها تريد استعادة تمويل حكومي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار تم إنفاقه على المشروع.

وتتهم وزارة المواصلات الأميركية مسؤولين في الولاية بخرق عدة مواعيد نهائية مرتبطة بالاعتماد المالي الأخير.

وأبلغت إدارة السكك الحديدية الاتحادية سلطة القطار السريع في كاليفورنيا أنها ستلغي الاعتماد المالي بحلول الخامس من الشهر القادم.

حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافن نيوسوم، كان قد اقترح في خطابه الأسبوعي الأخير، تقليص المشروع، و تخصيصه للربط بين منطقتي بيكرسفيلد وميرسيد.

وبعد ذلك بيوم واحد، قال الرئيس ترامب في تغريدة "اضطرت كاليفورنيا لإلغاء مشروع القطار السريع الضخم بعدما أنفقت وأهدرت مليارات الدولارات. وهي مدينة للحكومة الاتحادية بثلاثة مليارات ونصف المليار دولار. نريد هذا المال الآن."

ووصف ترامب مشروع كاليفورنيا للسكك الحديدية بأنه "كارثة خضراء".

غير أن الحاكم نيوسوم رفض تصريحات ترامب ووصفها بأنها "انتقام سياسي واضح" من كاليفورنيا لمعارضتها بناء جدار حدودي مع المكسيك، وأضاف "هذه أخبار زائفة. نحن نبني سككا حديدية فائقة السرعة، ونربط بين سنترال فالي وما وراءها. هذه أموال كاليفورنيا تم تخصيصها من قبل الكونغرس لهذا المشروع. لن نعيدها".

وكانت 16 عشر ولاية قدمت فى سان فرانسيسكو دعوى قضائية تطعن فى دستورية إعلان الرئيس ترامب حالة الطوارئ الوطنية، لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، في خطوة قال ترامب إن القائمين عليها غالبيتهم "ديموقراطيون ويسار راديكالي.. قدموها بالطبع في الدائرة التاسعة، في كاليفورنيا، الولاية التي أهدرت مليارات الدولارات في مشروع قطار سريع خارج سيطرتها، دون أمل في الانتهاء".